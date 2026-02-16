Van Kalesi eteklerinde yer alan tarihi cami ve çevresi, yapılan kapsamlı çevre düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Bir dönem bataklık halde olan ve kullanılamayan alan, kurulan drenaj sistemi sayesinde tamamen yenilendi. Doğal su kaynaklarının kontrol altına alınmasıyla düzenli su akışı sağlanırken; yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlarla bölge modern bir görünüme kavuştu.

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca geçen yıl kısmen ibadete açılan tarihi cami, eksiklerin tamamlanmasının ardından bu yıl cemaatini ağırlamaya başladı. Ramazan öncesi ibadetlerini tarihi mekânda eda etmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti.

Yapılan düzenlemelerle tarihi alan, hem ibadet hem de sosyal yaşam açısından kentin önemli noktalarından biri haline geldi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.

"İnsanlarımız artık bu tür yerlere rağbet ediyor"

Tarihi alana gelen İbrahim Avcı, Ramazan öncesi yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Tarihi eser, maneviyatı yüksek yerlerde vakit geçirmek istedik. Hava da güzel. Böyle güzel bir şekilde Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyoruz. Yoğunluk çok güzel. İnsanlarımız artık bu tür yerlere rağbet ediyorlar. Bu tür yerlerde insan gezdiği zaman ruhen gıdasını alıyor. Ramazan'a bir hazırlık yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde geçecek" dedi.