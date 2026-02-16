Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya mezrası yoluna 13 gün önce çığ düşmesi sonucu mezrada yaşayanların ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yer yer 13 metreyi bulan çığ kütleleri arasında güçlükle ilerleyen ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. İş makinesi operatörü Sefer Gümüştaş, "Çatak şantiyesi karla mücadele çalışmasında görevliyim. 13 gündür bu yol kapalı. 9 gündür burada çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 12, 13 bazı yerlerde de 15 metre yükseklikte kar var açmakta zorluk çekiyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak gece gündüz çalışarak yolu ulaşıma açtık" dedi.

Mezra sakinlerinden Hekim Budak ise, "Buradan bütün yetkililere ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Devletimize, Kaymakamımıza ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ederim. 13 gündür yolumuz kapalıydı. Yolumuz yeniden ulaşıma açıldı. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun" diye konuştu.