2011 Van depreminde hasar gören ve sonraki yıllarda bazı düzenleme çalışmaları yapılan Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun mevcut durumu eleştirilere neden oluyor. Aradan geçen yıllara rağmen kapsamlı bir yenilemenin yapılmadığı Van Atatürk Şehir Stadyumu, oynanan maçların ardından kötü zemini ve elverişsiz durumu ile gündeme geliyor.

ALTTAN ISITMA YOK, ZEMİN KÖTÜ

Türkiye genelinde birçok stat alttan ısıtmalı sistemlerle donatılırken, Van Atatürk Şehir Stadyumu bu teknolojinin uzağında duruyor. Kar temizleme çalışmalarının stada zarar verilmeden yapılması gerekirken, Van’da bu konuda ciddi eksiklikler dikkat çekiyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu, geçtiğimiz haftalarda iş makinalarıyla yapılan kar temizliği ile gündeme gelmişti.

YAŞAYAN STADYUM TARTIŞMALARI

Vanspor’un 2. Lig’de play-off şampiyonu olarak 1. Lig’e yükselmesinin ardından stadyum konusu daha sık gündeme getirildi. Bu süreçte Van’a “yaşayan stat” yapılacağı gündeme taşındı. Ancak henüz bu konuda bir ilerleme kaydedilebilmiş değil.

BAKAN YARDIMCISI BULUT AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Van’da TOKİ sosyal konut kura çekimi için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 2011 Van Depremi’nde hasar gören ve sonraki yıllarda kısmi iyileştirmeler yapılan Van Atatürk Şehir Stadyumu için yeni bir sürecin başladığını açıklamıştı.

Bakan Yardımcısı Bulut konuşmasında, “Burada bütün milletvekillerimizin, valimizin, il başkanımızın ve bu salonda bulunan tüm vatandaşlarımızın stadyumla ilgili düşünceleri vardı. TOKİ Başkanımıza süreç detaylı bir şekilde anlatıldı. Çok kısa süre içerisinde inşallah bu stadyumun inşaatına da başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu stadyum beni de heyecanlandırıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullanarak Vanspor sevdalılarını umutlandırmıştı.

KAR TEMİZLİĞİ ZEMİNİ BALÇIĞA ÇEVİRMİŞTİ

Van’da sezonun ikinci devresinin başında etkili olan kar yağışı sonrası statta biriken karların ağır iş makineleri ve kamyonlarla temizlenmesi, spor kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Ağır tonajlı araçların stada girmesiyle zemin adeta balçığa dönmüştü.

Vanspor’un Boluspor ile oynadığı karşılaşmada futbolcular ve maçın hakemi zor anlar yaşamış, futbolun oynanmasına engel olan zemin şartları taraftarların da tepkisini çekmişti.

RAKİPLERDEN ELEŞTİRİ

Alagöz Holding Iğdır FK ve son olarak Arca Çorum FK ile oynanan karşılaşmalarda da stadın durumu gündeme taşındı. Rakip takımlar, Van Atatürk Şehir Stadyumu zemininin kötü olduğunu dile getirerek, eleştirilerde bulunmuştu.

“SAKATLIK RİSKİ VAR” UYARILARI

Sosyal medya platformlarında da taraftarlar ve rakip takım mensupları tarafından eleştiriler alan statta, mevcut zemin şartlarının futbolcular için ciddi sakatlık riskleri barındırdığı sık sık dile getiriliyor.

“Yaşayan stat” olarak projelendirilen yeni stadyumun bir an önce hayata geçirilmesi, Vanlı sporseverlerin en büyük beklentileri arasında yer alıyor.

HEM KAPASİTE HEM ZEMİN YETERSİZ

Kapasite açısından yetersiz olması, kale arkası tribünlerinin açık olması nedeniyle sıcak, soğuk ve yağışlı havalarda taraftarların zor şartlarda maç izlemesi ve zemin koşullarının kötü olması, Van’da kaliteli futbolun önündeki en büyük engeller arasında gösteriliyor.

Taraftarlar, standartlara uygun bir stadyum yapılması için biran önce adım atılması gerektiğini düşünüyor.