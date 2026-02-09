Yoğun ve özverili çalışma temposu içinde görev yapan sağlık emekçilerine ithaf edilen konser, 10 Şubat Salı günü saat 12.00’de, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Konservatuvar eğitmenlerinden oluşan sanatçı kadronun sahne alacağı etkinlikte, müziğin iyileştirici gücü sağlık çalışanlarıyla buluşacak.

Konserin, sağlık personeline kısa bir mola ve moral kaynağı olması hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle sağlık çalışanlarının yanında olduğunu göstermeyi ve moral vermeyi amaçlıyor.