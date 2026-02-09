Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüyle koordineli faaliyet yürüten merkezde; Van, Hakkari, Siirt, Muş ve Bitlis başta olmak üzere bölge genelinden getirilen yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanları tedavi altına alınıyor. Van Gölü Havzası'nın göç yolları üzerinde yer alması, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin olması nedeniyle merkeze yılın her döneminde hasta yaban hayvanları ulaştırılıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze getirilen hayvanların titizlikle tedavi edildiğini belirtti. Çevre illerden doğada tutunamayan tüm yaban hayvanlarının merkezde tedavi edildiğini ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra yeniden doğal habitatlarına kazandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü Havzası'nın göç yolları üzerinde yer alması, sulak alanlar bakımından zengin olması ve yaban hayvanı çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle merkezimize yılın her mevsimi, her ayı ve her günü hasta yaban hayvanları getirilmektedir.

Son dönemde, doğanın çöpçüleri olarak bilinen sakallı akbaba, kızıl akbaba ve siyah akbaba başta olmak üzere tüm akbaba türleri merkezimize ulaştırılmış, tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından tekrar doğaya salınmıştır. Son olarak Yüksekova'dan getirilen kızıl akbabanın tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanmış olup, hava şartlarının uygun olduğu ve doğada tutunabileceği bir zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek doğal yaşam alanına bırakılması planlanmaktadır" dedi.

"Doğaya dönemeyecek olanlar merkezde misafir edilecek"

Bu yıl üç kaya kartalı, iki şahin, üç puhu, bir kulaklı orman baykuşu ve ishak kuşu olmak üzere yaklaşık 20 yırtıcı kuşun tedavisinin gerçekleştirildiğini dile getiren Aslan, "Bunlardan 10'u Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek yeniden habitatlarına kazandırıldı. Merkezimizin bahçesinde misafir edilen sakallı akbaba, kızıl akbaba, üç kaya kartalı ve iki şahinin ise tedavileri halen devam etmektedir. Bu hayvanlardan bazıları salınmayı, bazıları rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasını beklerken, doğaya dönemeyecek durumda olanlar ise merkezimizde misafir edilmektedir" diye konuştu.