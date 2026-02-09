Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93,6 OLDU

Türkiye'de 2024 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2025 yılında yüzde 93,6 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü.

Türkiye nüfusunun yüzde 67,5'inin yoğun kent, yüzde 15,8'inin orta yoğun kent ve yüzde 16,8'inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 33 İLİN NÜFUSU AZALDI

Ülkemizde 2024 yılında bir önceki yıla göre 40 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

VAN’IN NÜFUSU YİNE DÜŞÜŞTE!

2024 yılı verilerinde Van’ın nüfusu bir önceki yıla göre binde 8,5 oranında düşüş göstermişti. Van’da 2023 yılında nüfus 1 milyon 127 bin 612 olarak kayıtlarda yer alırken, 2024’te artış hızı bir önceki yıla göre binde 8,5 oranında düşerek 1 milyon 118 bin 87 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Açıklanan TÜİK verilerine göre Van’ın 2025 yılında da nüfusu bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

2024 yılı verilerinde 1 milyon 118 bin 87 olarak kaydedilen Van nüfusu, 2025 yılı raporlarına yansıyan verilere göre yaklaşık yüzde 0,54 düşüş göstererek 1 milyon 112 bin 13’e geriledi.

Van’ın yıllık nüfus artış hızı 2023-2024 yılları arasında binde -8,5 oranında olurken, 2024-2025 yılları arasında ise binde -5,4 oranında açıklandı.

Van, 2024 yılında Türkiye’nin en kalabalık 19. kenti olurken, açıklanan son verilere göre üç basamak gerileyerek 2025 yılında Türkiye’nin en kalabalık 22. kenti oldu.

TÜİK raporlarına göre Van nüfusu bir yılda 6 bin 74 kişi azalarak, Türkiye’de nüfusu düşüş eğilimi gösteren 33 ilden biri oldu.