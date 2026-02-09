Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece (Pazar) saatlerinden itibaren Van’ın bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, özellikle Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale ile kuzey ilçeleri olan Erciş, Çaldıran ve Muradiye çevrelerinde yağışların etkili olacağı bildirildi.

Çığ, sel ve heyelan tehlikesine dikkat!

AKOM’un yayımladığı uyarıda; yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca düşük rakımlı bölgelerde ise kuvvetli yağış ve kar erimeleri nedeniyle su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi gibi risklerin oluşabileceği vurgulandı.

Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, özellikle sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Ekipler sahada teyakkuz halinde

Van Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olacağını açıkladı. Vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, resmi uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.