Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde pişirilen sıcak yemekler, görevliler tarafından karlı yollar aşılarak özel gereksinimli, engelli ve yaşlıların evlerine götürülüyor.

Erciş Kaymakamlığınca Sahilkent Mahallesi'nde kurulan aşevinde 19 personel tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek yemek hazırlanıyor.

Aşevinde, gıda mühendisleri kontrolünde dev kazanlarda her gün 3 çeşit yemek pişiriliyor.

Ekipler tarafından özenle hazırlanarak sefer taslarına konulan yemekler, önceden belirlenen 360 hanedeki yaklaşık 2 bin kişiye ulaştırılıyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen hizmeti aksatmayan ekipler, kar nedeniyle araçların ulaşamadığı yerleşim yerlerine bazen yaya giderek belirlenen kişilere yemek götürüyor.

Ramazan ayı için de hazırlıkların yapıldığı aşevinde, bir ay boyunca 1000 kişiye daha sıcak yemeğin ulaştırılması planlanıyor.

"Aşevimiz 20 bin kişiye yemek yapabilecek kapasitede"

Kaymakam Murat Karaloğlu, AA muhabirine, haftanın 6 günü aşevinde hizmet verdiklerini söyledi.Zorlu kış şartlarında araçların ulaşamadığı yerlere personellerinin yaya olarak yemek ulaştırdığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hizmetin yerelde, sahada kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması için gece gündüz fedakarca çalışan aşevi personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Evinde yemek yapabilecek durumda olmayan özel gereksinimli, yaşlı, engelli vatandaşlarımıza bu hizmetler sunulmakta. Aşevimiz 20 bin kişiye yemek yapabilecek kapasitede. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olan bu politikalarla vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her türlü imkan ve destek sağlanmakta. Bu da devletimizin şefkat elini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde hiç kimsenin kimsesiz olmadığını gösteriyor."

Vakıf personeli Nesim İşleyen de "Zorlu koşullarda yağmur, çamur, kar demeden yemekleri ailelerimizin kapısına ulaştırıyoruz. Ailelerimizin hayır dualarını alıyoruz. Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz." dedi.