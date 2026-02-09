Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “il ve ilçelere göre il ve ilçe merkezi nüfus ve yıllık nüfus artış hızı” verilerine göre, Van’ın 2025 yılı toplam nüfusu 1 milyon 112 bin 13 olarak açıklandı. Verilere göre Van’ın en kalabalık ilçesi İpekyolu olurken, en az nüfusa sahip ilçe ise Bahçesaray oldu.

2024 yılında ise Van’da nüfusun en yüksek olduğu ilçe 356 bin 977 kişi ile yine İpekyolu İlçesi olurken, en düşük nüfus 12 bin 173 kişi ile Bahçesaray’da kaydedilmişti.

Bu verilere göre Van’ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu’nda nüfus, bir önceki yıla göre 5 bin 839 kişi artarak yaklaşık yüzde 1,6 oranında yükseldi. Bahçesaray’da ise nüfus 735 kişi azalarak yaklaşık yüzde 6 oranında düşüş gösterdi.

Van’ın en kalabalık üç ilçesi sırasıyla İpekyolu, Erciş ve Tuşba oldu. 362 bin 816 kişilik nüfusuyla Van’ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu’nu, 169 bin 40 kişiyle Erciş, 167 bin 758 kişiyle ise Tuşba izledi.

Van’ın diğer ilçelerindeki nüfus dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Edremit 132 bin 309, Özalp 51 bin 357, Çaldıran 50 bin 170, Muradiye 41 bin 402, Başkale 37 bin 568, Gürpınar 28 bin 505, Gevaş 26 bin 253, Saray 17 bin 36, Çatak 16 bin 361 ve Bahçesaray 11 bin 438 kişi olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı verileri, Van’da ilçelere göre nüfus değişiminde bir önceki yıla göre İpekyolu’nun nüfusu 5 bin 839 kişi artarak 362 bin 816’ya yükseldi. Tuşba’da nüfus bin 873 kişi arttı. Edremit’te bin 541 kişilik artış yaşandı.

Buna karşılık Erciş’in nüfusu bir önceki yıla göre bin 169 kişi azaldı. Özalp’te nüfus 2 bin 609 kişi, Çaldıran’da 2 bin 444 kişi, Muradiye’de bin 584 kişi, Başkale’de 3 bin 591 kişi, Gürpınar’da bin 477 kişi, Gevaş’ta 344 kişi, Çatak’ta bin 28 kişi, Bahçesaray’da 735 ve Saray ilçesinde ise 346 kişi düşüş gösterdi.

2025 yılında Van’da nüfus artışı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde görülürken, diğer ilçelerde ise bir önceki yıla kıyasla nüfus kaybı yaşandı.