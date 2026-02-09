Van’da balığa rağbet arttı. Kentte balık çeşitlerine yoğun ilgi gösterilirken, balıkçılar özellikle hafta sonları yoğun mesai harcıyor.
Balıkçı esnafı, vatandaşların isteğe göre balıklarını temizlettiklerini, tavada ya da fırında pişirilmesini talep edenlerin sayısının da oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Özellikle akşam saatlerinde balıkçılarda yoğunluk daha da artıyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN BALIKLAR
Balıkçı esnafı, Van’da en çok ilgi gören balık türlerinin hamsi, istavrit ve inci kefali olduğunu belirtti. Fiyatı yüksek olmasına rağmen Norveç somonu ve Karadeniz somonuna da talep olduğunu ifade eden esnaf, bu balıkların genellikle kilo ya da adet bazında satıldığını dile getirdi.
Güncel Balık Fiyatları (KG)
Balıkçı esnafının paylaştığı güncel fiyatlar ise şöyle;
- Hamsi: 200 TL
- Çipura: 500 TL
- Alabalık: 300 TL
- Deniz Levreği: 550 TL
- Dere Alabalığı: 400 TL
- Karadeniz Somonu: 400 TL
- Norveç Somonu: 700 TL
- Mercan: 300 TL
- Van Balığı (İnci Kefali): 130 TL
- Tekir - Barbun: 250 TL
- İstavrit: 150 TL
- Canlı Alabalık: 450 TL
- Karides: 750 TL
- Palamut: 500 TL
- Sarıkanat: 400 TL