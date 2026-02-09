Van’da balığa rağbet arttı. Kentte balık çeşitlerine yoğun ilgi gösterilirken, balıkçılar özellikle hafta sonları yoğun mesai harcıyor.

Balıkçı esnafı, vatandaşların isteğe göre balıklarını temizlettiklerini, tavada ya da fırında pişirilmesini talep edenlerin sayısının da oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Özellikle akşam saatlerinde balıkçılarda yoğunluk daha da artıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BALIKLAR

Balıkçı esnafı, Van’da en çok ilgi gören balık türlerinin hamsi, istavrit ve inci kefali olduğunu belirtti. Fiyatı yüksek olmasına rağmen Norveç somonu ve Karadeniz somonuna da talep olduğunu ifade eden esnaf, bu balıkların genellikle kilo ya da adet bazında satıldığını dile getirdi.

Güncel Balık Fiyatları (KG)

Balıkçı esnafının paylaştığı güncel fiyatlar ise şöyle;

Hamsi: 200 TL

Çipura: 500 TL

Alabalık: 300 TL

Deniz Levreği: 550 TL

Dere Alabalığı: 400 TL

Karadeniz Somonu: 400 TL

Norveç Somonu: 700 TL

Mercan: 300 TL

Van Balığı (İnci Kefali): 130 TL

Tekir - Barbun: 250 TL

İstavrit: 150 TL

Canlı Alabalık: 450 TL

Karides: 750 TL

Palamut: 500 TL

Sarıkanat: 400 TL