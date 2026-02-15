Yaklaşık 35-40 yıldır babadan kalma dükkanda hizmet verdiğini belirten esnaf, doğma büyüme Van’da olduğunu söyledi.

“GÖZLER DOĞUŞTAN RENKLİ”

Gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu ifade eden esnaf, bunun sonradan oluşan bir durum ya da herhangi bir hastalık sonucu meydana gelmediğini vurguladı. Gözlerinden birinin ela (çakır) tonlarında, diğerinin ise kahverengi tonlarında olduğunu dile getiren esnaf, yaz aylarında güneşli havalarda renklerin daha belirgin hale geldiğini, kış aylarında ise tonların biraz daha soluk göründüğünü belirtti.

Ailesinde ve sülalesinde kendisi dışında farklı göz rengine sahip kimsenin olmadığını söyleyen esnaf, özellikle çarşıya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözlerine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

“VAN KEDİSİNE BENZETİLİYOR”

“Görenler şaşırıyor. Özellikle yabancı turistler daha çok dikkat ediyor. Genellikle ‘Lens mi takıyorsun? Görmende bir sorun var mı?’ diye soruyorlar. Ama görmemde herhangi bir problem yok” diyen esnaf Kıvanç, bazı vatandaşların kendisini Van kedisine benzettiğini söyledi. İlgi görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren esnaf, çarşıya gelen ziyaretçilerle zaman zaman bu konu üzerinden keyifli sohbetler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre gözlerin farklı renkte olması “heterokromi” olarak adlandırılıyor. Heterokromi, iki gözün birbirinden farklı renkte olması durumudur. Gözün renkli kısmı olan iris tabakasında meydana gelen bu farklılık genellikle genetik bir mutasyon sonucu oluşur.

Uzmanlar, heterokrominin çoğu zaman zararsız olduğunu ve görme kaybına yol açmadığını belirtiyor. Doğuştan görülebileceği gibi nadiren sonradan da ortaya çıkabilen bu durumun, herhangi bir görme problemi yaratmadığı ifade ediliyor.