2017 yılında tedavi görmeye başlayan Yakup Köstekçi, hayata kitap yazarak tutunmaya çalışıyor. 6 kişilik ailenin en büyük çocuğu olan ve şu ana kadar 2 kitabı yayınlanan Yakup Köstekçi, 3. kitabının hazırlığını yaparken en büyük hayali ise Yaşar Kemal gibi dünya çapında bir yazar olmak.

Yakup Köstekçi, Erciş ilçesinde yaşadığını ve engelli olduğunu belirterek, "Edebiyat dünyasının girişinden önce hayatın bana anlamsız geldiğini düşünüyordum. Edebiyat dünyasına girdikten sonra hayata gerçekten bağlandım, Kitaplara, kitap yazmaya bağlandım. Şiir yazmaya bağlandım. Daha çok blog yazıları, yani gündelik olan blog yazıyorum, dergilere veriyorum, şiirleri seslendirmeye çalışıyorum.

Merhemim Değilsen Yarama Yanaşma kitabım Ocak 2025'te basıldı. Bu kitapta hem kendi hayat hikâyemi anlatmaya çalıştım. Diğer kitabımıza gelecek olursak burada da hayat hikâyelerimizi şiirleştirip basım aşamasına getirmeye çalıştım. Daha çok aşk şiirlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Üçüncü kitabımın ise mayıs ya da haziran gibi çıkmasını bekliyorum. Ailem her zaman bana destekçi oldu. Temelini attığım ilk kitaptan bugüne kadar babam her zaman yanımdaydı ve ben ona gerçekten şükran borçluyum.

O olmasaydı ben bu işin altından kalkamazdım. Buradan özellikle Rıdvan amcama sevgilerimi gönderiyorum. O bana kitapları, şiirleri okumayı, şiiri sevmeyi, kitap okumayı, yazı yazmayı öğretti ve ben buradan amcama kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Benim hedefim de Yaşar Kemal gibi ünlü bir yazar olmaktır" dedi.

Yakup Köstekçi’nin babası Kamuran Köstekçi ise "Yakup şu an 23 yaşında. İlk hedefimize Yakup'la birlikte İstanbul'da başladık. Yakup'un hastalığından dolayı hastanelerle yol arasında bir mekik dokuyarak geldik. Çok şükür Yakup'un o durumdan bugüne gelmesi, bu seviyeye gelmesi, bir şairlik, bir edebiyat parçasını kazandıran destekçilerine, amcasına, ailesine ve herkese şükran borçluyuz. Buradan ailelere tavsiyem, çocuklarını bu tür durumlarda yalnız başına bırakılmasınlar ve hep destek olsunlar" ifadelerini kullandı.