Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Erol Temel hakkında çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada; “Kulüp Başkanımız Sayın Erol Temel hakkında bazı mecralarda yer alan tutuklandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir. Söz konusu içerikleri üreten ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış, suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada; “Başkanımız, şu an itibarıyla yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İstanbul'da bulunmakta olup, bu akşam saat 21.00'de ORG TV canlı yayınında kamuoyunu bizzat bilgilendirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. VANS POR FUTBOL KULÜBÜ” ifadelerine yer verildi.