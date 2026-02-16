Ligde ikinci devre maçları büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Van ekibi sahasında güçlü rakibi Bodrum FK’yı ağırlayacak.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sipay Bodrum FK arasındaki maç 18 Şubat Çarşamba günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakada hakem Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Karşılaşmada Harun Terin ve Çağrıcan Pazarcıklı yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Yakup Özhan olacak.