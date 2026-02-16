Doğu Anadolu Bölgesi’nin incisi Van Gölü kıyıları, şubat ayında yüzünü gösteren güneşle birlikte hareketlendi. Soğuk ve dondurucu günlerin ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle Edremit, İskele ve Fidanlık sahillerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar parklarda yürüyüş yapıp göl manzarasının tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih etti. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahil bandında yoğunluk oluşturdu.