Başkale ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 6 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri yolu ulaşıma kapanan kırsal mahallelere ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı.