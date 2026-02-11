Cevizdibi köyü yolunda çığ düşmesi sonucu öğrenci servisi yolda kaldı. Olayın ardından Cevizdibi köyü sakinleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Kürekler ve çeşitli el aletleriyle yolu açmak için çalışma başlatan vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Çığın düşmesiyle yol üzerinde metrelerce kar birikintisi oluşurken köylüler güçlükle çalışma yaptı. Soğuk hava ve tipi altında sürdürülen çalışmalarda, öğrenci servisinin güvenli şekilde yoluna devam edebilmesi için yoğun çaba harcandı.

Özellikle kırsal bölgelerde kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle ulaşımda sık sık aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilirken, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için köy halkının gösterdiği fedakârlık takdirle karşılandı.