Van ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı. Dün itibarıyla kapalı yol sayısı 141 olarak açıklanırken, yapılan çalışmalar sonucunda 40 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı. Kalan 101 yerleşim yeri yolunun açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Son yağışlarla beraber yerleşim yeri yolu en fazla kapalı olan ilçe ise Çaldıran oldu. İlçede 22 mahalle ve 11 mezra yolunun açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Edinilen bilgilere göre;

Bahçesaray ilçesinde 1 mahalle ve 7 mezra yolu,

Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu,

Çaldıran ilçesinde 22 mahalle ve 11 mezra yolu,

Çatak ilçesinde 3 mahalle ve 13 mezra yolu,

Erciş ilçesinde 2 mezra yolu,

Gürpınar ilçesinde 3 mahalle ve 8 mezra yolu,

Muradiye ilçesinde 15 mahalle ve 2 mezra yolu,

Saray ilçesinde ise 11 mahalle ve 1 mezra yolu olmak üzere toplam 101 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı olan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.