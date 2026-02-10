Adana’da gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden sporcuların katıldığı şampiyonada, Özalp Ağabey Özbey Anadolu Lisesi adına mücadele eden Özge Altun, zorlu müsabakalar sonucunda bronz madalya kazanarak okulunu, ilçesini ve Van’ı başarıyla temsil etti.

Elde edilen dereceyle birlikte Özalp Ağabey Özbey Anadolu Lisesi, spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklerken, okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin sportif ve akademik gelişimlerinin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başarılı öğrencinin yanı sıra emeği geçen okul idaresi, beden eğitimi öğretmenleri ve ailesi tebrik edildi.