Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.