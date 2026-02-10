Ligin 24. Haftasında Arca Çorum FK’yi mağlup ederek moral bulan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 25. Hafta maçında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Hedefini play-off olarak belirleyen kırmızı – siyahlı Van ekibi, zor deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretinde maç hazırlıklarını gerçekleştiren Van Spor’da cezalı durumda olan Ivan Cedric ve Oğulcan Çağlayan’ın da takıma katılması sevindiriyor. Özbelsan Sivasspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 14 Şubat Cumartesi günü Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Ligin 25. haftasında oynanacak diğer maçların programı ise şu şekilde;

13.02.2026 14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Eminevim Ümraniyespor

13.02.2026 17:00 Boluspor - Atakaş Hatayspor

13.02.2026 20:00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü

13.02.2026 20:00 Arca Çorum FK - İstanbulspor A.Ş.

14.02.2026 13:30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor A.Ş.

14.02.2026 13:30 Bandırma Spor - Serik Spor Futbol A.Ş.

14.02.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

14.02.2026 19:00 Sipay Bodrum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

15.02.2026 16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor A.Ş.

15.02.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor