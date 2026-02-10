Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı binasının çatısında biriken karları temizlemek isteyen M.S.Ö., dengesini kaybederek kaydı. Tedbir amaçlı beline bağladığı halatın takılmasıyla havada asılı kalan vatandaşı görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği titiz operasyonla mahsur kaldığı yerden indirilen M.S.Ö.'nün yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Ferzende Tekin, "Zaten kar temizlemeden önce güvenlik önlemlerimizi almıştık. Arkadaşımızın ayağı kayınca öylece asılı kaldı. Ekipler sayesinde yara almadan indirildi. Tüm ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.