İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 144 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA