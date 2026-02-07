Çekişmeli maçlara sahne olan Trendyol 1. Lig’de 24. haftanın açılış maçında bugün saat 13.30’da Sms Grup Sarıyerspor - Özbelsan Sivasspor ve Atakaş Hatayspor - Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.

Günün bir diğer beklenen maçında saat 16.00’da İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Arca Çorum FK’yı ağırlayacak. Van Spor taraftarları, zorlu maçta takımlarını destekleyerek sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor.

Bugün günün son maçında ise saat 19.00’da Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler maçı oynanacak.

24. hafta karşılaşma programı şu şekilde;

07.02.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Özbelsan Sivasspor

07.02.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Esenler Erokspor

07.02.2026 16:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Arca Çorum FK

07.02.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler

08.02.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK

08.02.2026 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Bandırma Spor

08.02.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor A.Ş.

08.02.2026 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

08.02.2026 19:00 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor

09.02.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Erzurumspor FK

