Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması, öğle saatlerinden itibaren Muş’un batı ilçelerinde (Merkez, Korkut, Hasköy) aralıklarla kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar) ilçeleri ile Bitlis'in güney (Merkez, Hizan, Mutki, Güroymak, Tatvan) ilçelerinde ve Hakkari çevrelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından, kuvvetli yağış uyarısında bulunularak; “Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bir uyarıyı da çığ tehlikesine yönelik yaptı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu