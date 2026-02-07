Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması, öğle saatlerinden itibaren Muş’un batı ilçelerinde (Merkez, Korkut, Hasköy) aralıklarla kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar) ilçeleri ile Bitlis'in güney (Merkez, Hizan, Mutki, Güroymak, Tatvan) ilçelerinde ve Hakkari çevrelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji tarafından, kuvvetli yağış uyarısında bulunularak; “Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji, bir uyarıyı da çığ tehlikesine yönelik yaptı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
- İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Edremit: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Özalp: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
- Saray: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu