Ankara’dan başlayıp Bitlis’in Tatvan ilçesinde sona eren Van Gölü Ekspresi’nin rotası, Rahva bölgesindeki Kirkor Dağı eteklerinde muhteşem görüntülere sahne oluyor.

Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş’un ardından Tatvan’a varıyor.

Yolculuğun sonuna doğru Rahva Ovası’ndan geçen tren, karlı Kirkor Dağı ile eşsiz bir manzaranın parçası haline geliyor. Van Gölü Ekspresi, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Trenin geçişi sırasında alınan görüntüler, Kirkor Dağı’nın görkemi eşliğinde karla kaplı düzlüklerden geçen trenin huzur dolu yolculuğu gözler önüne seriliyor.