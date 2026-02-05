Van’da bugün sabah saatleri itibariyle kapalı yerleşim yeri sayısının 34 olduğu açıklandı. Van ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde mezra ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre Bahçesaray ilçesinde 5 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle 3 mezra yolu, Çatak ilçesinde 2 mahalle 4 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gürpınar ilçesinde 1 mahalle 8 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 2 mahalle yolu ve Saray ilçesinde de 6 mahalle ve 1 mezra yolu olmak üzere toplamda 34 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı durumda.

Belediye ekipleri, ulaşıma kapanan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.