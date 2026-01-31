Hakkari’de kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakması, çatı karlarını tehlike oluşturacak seviyeye getirdi. Ulu Cami çatısındaki karlar, vatandaşlar ve yetkililer tarafından güvenli şekilde temizlendi. Hakkari’de etkili olan kar yağışı sonrası yerini karla karışık yağmura bırakması, özellikle yüksek binaların ve tarihi yapıların çatılarını tehlike oluşturacak şekilde doldurdu.

Şehrin önemli yapılarından Ulu Cami’nin çatısındaki karlar da vatandaşlar için risk teşkil etti. Cami yönetimi ve belediye ekipleri, çatıda biriken karların düşme riski oluşturması nedeniyle temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, vatandaşları yüksek binaların ve çatıların altından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.