İpekyolu Caddesinin Ferit Melen Havalimanı Kavşağı ile Elmalık ve Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunda, çalışmalar sürdürülüyor.

Kentteki trafik sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcadığını bildiren Van Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerin trafik yükünü hafifletecek olan alternatif güzergâh ve bağlantı yollarının yapımını devam ettiriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Havalimanı Kavşağı ve Elmalık Yolunu birbirine bağlayan 30 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda altyapı, ham yol, yarma ve dolgu çalışması yürütürken İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ise yol güzergâhında kalan yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte özellikle Havalimanı Kavşağı ve İpekyolu Caddesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.