Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Van için bugün ve yarını kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kısa bir aranın ardından Van’da yeniden etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı, kuvvetli yağış ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olması beklenirken, yağışların Van’da kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert esmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiren Meteoroloji, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” paylaşımı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış için yaptığı uyarıda ise; “Kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” sözlerini kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM, son uyarıyı ise çığ tehlikesine ilişkin olarak şu şekilde yaptı:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu

Başkale;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Çaldıran;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Çatak;

07 Şubat Cumartesi: Karla karışık yağmur

08 Şubat Pazar: Karla karışık yağmur

Edremit;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Erciş;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Gevaş;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Gürpınar;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

İpekyolu;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Muradiye;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Özalp;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Saray;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Tuşba;

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı