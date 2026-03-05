Van’da çetin geçen kış mevsimi, beraberinde bazı olumsuzlukları da getiriyor. Yoğun kar yağışının ardından Van’da zaman zaman yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde de kaldırım ve yollarda buzlanmalar oluşuyor. Son yağışların ardından etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı kaldırımlarda oluşan buzlanmalar, yayaları zor durumda bırakıyor.

Bazı sokaklarda ise gün içerisinde eriyen karlar, akşam saatlerinde yeniden donarak vatandaşların geçişini zorlaştıran su birikintilerine ve buzlanmalara neden oluyor.

ERİYEN KARLAR BUZA DÖNÜYOR

Bazı kaldırımlarda eriyen karlar zamanla, soğuk havanın da etkisiyle buz tabakasına dönüşüyor. Özellikle Van’ın en işlek noktalarından olan Beşyol mevkii Sıhke Caddesi bölümü ile Milli Egemenlik Caddesi’nde ve kent merkezinin belli noktalarında yer yer oluşan buzlanma, yaya geçişini zorlaştırıyor.

Özellikle engelliler için yapılan sarı bantların üzerinde oluşan buzlar da hem engelli bireyleri hem de diğer vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların, kaldırımların daha hassas temizlenmesi ile birlikte asgariye düşeceği kaydediliyor.

Öte yandan yer yer çatı saçaklarında oluşan buzlar da risk teşkil ediyor. Vatandaşların bina yanlarında yürürken dikkat etmeleri öneriliyor.