İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, sabah saatlerinde İran üzerinden havalanan çok sayıda hava aracı bölgedeki yerleşim yerlerinin üzerinden geçti. Ardı ardına ilçelerin semalarında görülen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

"Bölgede gerilim tırmanıyor"

ABD ve İsrail hattından gelen açıklamaların ardından İran'ın doğrudan yanıt vermesiyle Orta Doğu'da gerilim en üst seviyeye çıktı. İran tarafından fırlatılan araçların geçişi sırasında sınır hattında hareketli dakikalar yaşandığı gözlendi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği bölgede, hava hareketliliği yerel halk arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.