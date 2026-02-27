Son haftalarda bahar havasının yaşandığı kentte, aniden bastıran kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Yağışla birlikte il genelinde 224 mahalle ve 166 mezra yolu ulaşıma kapandı.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇE ÇATAK OLDU

Kar yağışından en çok etkilenen ilçe ise Çatak oldu. İlçede 22 mahalle ve 78 mezra yolu olmak üzere toplam 100 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 18 mahalle ve 52 mezra yolu, Başkale ilçesinde 18 mahalle ve 16 mezra yolu, Çatak ilçesinde 22 mahalle ve 78 mezra yolu, Edremit ilçesinde 4 mahalle yolu, Erciş ilçesinde 29 mahalle ve 6 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 15 mahalle ve 4 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 23 mahalle ve 57 mezra yolu, İpekyolu ilçesinde 8 mahalle ve 1 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 2 mahalle ve 1 mezra yolu, Özalp ilçesinde 12 mahalle ve 7 mezra yolu, Saray ilçesinde 11 mahalle ve 1 mezra yolu ile Tuşba ilçesinde 4 mahalle ve 1 mezra yolu olmak üzere toplam 390 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.