Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 32 kırsal mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede; Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.