Van’da bugün karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, Perşembe günü itibari ile kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Van’da kar yağışından dolayı bugün sabah saatleri itibari ile 3 yerleşim yeri ulaşıma kapalı bulunuyor. Başkale ilçesinde 1 mahalle 1 mezra yolu ve Erciş ilçesinde 1 mezra yolu olmak üzere toplamda 3 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Van’da Perşembe gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Bugün karla karışık ve yer yer kar yağışı görülecek Van’da Perşembe gününden itibaren de birkaç gün kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.