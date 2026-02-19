Van'ın zengin tarihi mirası, kış mevsiminin büyüleyici manzaralarıyla birleşmeye devam ediyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde 55 kişilik bir ekiple, kışın çetin geçtiği bölgede tarihi kültürel gezilerine devam ediyor. Tarih meraklısı doğaseverler, dondurucu soğuğa ve kara aldırış etmeden, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri olan ve Çatak ile Gürpınar ilçesi arasında bulunan Der Meryem Manastırı'na (Meryem Ana Manastırı) anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Beyaza bürünen doğa manzarası eşliğinde yapılan yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Tarihi yapının kış manzarası ise ziyaretçileri adeta büyüledi. Karla kaplanan duvarlar ve çevrede oluşan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin tutkunlarının da ilgisini çekti.

Zorlu parkur, eşsiz manzara

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekip, modern ulaşım araçlarının girmediği bölgeye yürüyerek gittiler. Yaklaşık 2 saat süren zorlu yürüyüşün ardından manastıra ulaşan grup, bölgenin sessizliğini ve kışın sunduğu görsel şöleni yerinde deneyimledi. Yürüyüşe katılan doğa sporcuları, bu tür etkinliklerin hem fiziksel sınırları zorlamak hem de Van'ın saklı kalmış tarihi değerlerine dikkat çekmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

"365 odadan 17 oda kaldı"

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugünkü yürüyüşümüz Gürpınar ilçesi Araz Nehri kenarında Der Meryem'e geldik. Arkamda gördüğünüz Der Meryem Manastırı'nda 365 odadan oluşan ve alt katları birbirine bağlantılı labirent şeklinde pencereleri olmayan bir kiliseydi. Maalesef 90'lı yıllarda yüzde 90'ı sağlamken şu an yüzde 10'u bile kalmamış.

Alt katta 17 labirent oda kalmış, geri tarafı yıkılmıştır. Defineciler vesaire hazine arayanlar tarafından yok edilmiştir. Şayet biz doğamızı, tarihi yapılarımızı korumazsak ve doğadaki canlıları korumazsak sonumuz gelecek. Avcılara, katil avcılara, çöp bırakan piknikçilere ve tarihi yapıları yok eden definecilere fırsat vermeyelim. Bunları korumamız gerekiyor. Doğada kalalım, doğayı korursak kendimizi korumuş olacağız.

Buradaki parkur Der Meryem'e kadar 2 saatlik yürüyüş yoluna sahip. Parkur çok rahat. Eğer burayı görmemişseniz mutlaka görmelisiniz. Lütfen, çöpünüzü geri götürün ve doğayı koruyun. Çöpünüzü beraberinize götürün. Doğada sadece ayak izleriniz kalsın" dedi.