Van’da gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları artarken, akşam saatlerinde soğuk hava etkisini gösteriyor ve zaman zaman yağmur ile beraber kar yağışı görülüyor.

Kar yağışı sonrası çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Dün itibarıyla 97 yerleşim yeri yolu kapalıyken, ekiplerin çalışmaları sonucu 29 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Hala 68 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK ÇALDIRAN ETKİLENDİ

Son yağışlarla birlikte kapalı yol sayısının en fazla olduğu ilçe Çaldıran oldu. İlçede 22 mahalle ve 11 mezra yolu olmak üzere toplam 33 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre ilçelere göre kapalı yollar şöyle: Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle, 4 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 22 mahalle, 11 mezra yolu, Çatak ilçesinde 1 mahalle, 6 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle, 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 6 mahalle, 9 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 2 mahalle, 1 mezra yolu, Saray ilçesinde ise 1 mahalle yolu olmak üzere toplamda 68 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.