Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı mezra yolunun yeniden açılması için ekipler seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede, iş makineleri zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava ve tipi, çalışmaları zaman zaman güçleştirirken, ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor.

3 bin 300 rakımda yol açma seferberliği

Van'ın zorlu coğrafyasında kışın en sert yüzünü gösterdiği noktalardan biri olan Bahçesaray'da, adeta "beyaz esaretle" göğüs göğüse bir mücadele veriliyor. "Dokuz ay yolu kapalı, üç ay yolu ayıplı" sözüyle hafızalara kazınan Bahçesaray ilçesinde, karla mücadele ekipleri kış mevsiminin en zorlu sınavını veriyor.

İlçeye bağlı yüksek rakımlı mezralarda ulaşımı sağlamak için ekipler, metrelerce karla kaplı dik yamaçlarda amansız bir çalışma yürütüyor. Van’a 125, Bahçesaray’a ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin 300 rakımlı Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrasının yolun kar kalınlığı yer yer iş makinelerinin boyunu aşmış durumda. Bahçesaray ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, yerleşim yerlerinin merkezle bağını koparsa da ekipler yolları açmak için seferber oldu.

Çığ riski mücadeleyi güçleştiriyor

Sadece karla değil, aynı zamanda dondurucu soğuk ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipiyle de mücadele eden operatörler, çığ riskine karşı da büyük bir titizlikle ilerliyor. 3 bin 300 metre yükseklikteki geçit vermez yamaçlarda yürütülen çalışmalarda, ekipler hem vatandaşın mağduriyetini gidermek hem de acil sağlık durumlarında yolu açık tutmak için gece gündüz demeden mesai harcıyor.