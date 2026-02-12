Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kamp çalışmaları için Ankara’ya giderken eksik futbolcuların da takıma katılması teknik heyeti sevindirdi.

KART CEZALISI FUTBOLCU KALMADI

İmaj Altyapı Van Spor FK’de forvet hattının en önemli isimlerinden golcü oyuncu Ivan Cedric ile devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve kart cezası bulunan Oğulcan Çağlayan’ın cezaları sona erdi. Tecrübeli iki futbolcu, Ankara’daki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Böylelikle Van ekibinde kart cezalısı futbolcu kalmadı.

REGIS’TEN SEVİNDİRİCİ HABER

Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Xecs Regis’ten de iyi haber geldi. İlk devrenin son bölümünde sakatlanan ve yaklaşık 7 karşılaşmada forma giyemeyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu, son olarak ilk devrenin son haftasında Hatayspor karşısında 21 dakika sahada kalmış, ardından yeniden sakatlık sorunu yaşamıştı. Regis’in de takımla çalışmalara başlaması, teknik heyetin elini güçlendirdi.

Sezon boyunca kritik haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğiyle mücadele eden Vanspor’da, üç futbolcunun da yeniden takıma dönmesi camiada moralleri yükseltti.

Teknik heyetin Sivasspor deplasmanında nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken, Cedric, Oğulcan Çağlayan ve Xecs Regis’in forma şansı bulmaları halinde takıma önemli katkı sunmaları bekleniyor.