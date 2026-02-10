Trendyol 1. Lig’de 24. hafta geride kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan haftayı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 puanla kapattı. Sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK’yi 3 – 1 mağlup eden temsilcimiz puanını 34’e yükselterek 11. sıradaki yerini korudu.

Ligde haftalar ilerledikçe heyecan da artıyor. Hem üst sıralarda hem de alt sıralarda büyük bir çekişme yaşanıyor.

Lider Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda karşılaştığı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi 2 – 0 mağlup ederek liderliğini korurken, Erzurumspor FK de yine deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’yi 1 – 0 yenerek 2. sırada, liderin 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Ligin bir diğer güçlü takımı Esenler Erokspor ise Atakaş Hatayspor’u 5 – 0 mağlup ederek 3. sırada yer aldı.

Hem üst sıralarda hem de ligin alt sıralarında kıyasıya bir mücadelenin olduğu Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları şu şekilde;

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 0 Özbelsan Sivasspor

Atakaş Hatayspor 0 - 5 Esenler Erokspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 1 Arca Çorum FK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 0 - 2 Amed Sportif Faaliyetler

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 3 Alagöz Holding Iğdır FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3 - 1 Bandırma Spor

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 5 Sipay Bodrum FK

Eminevim Ümraniyespor 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 4 - 1 Boluspor

Sakaryaspor A.Ş. 0 - 1 Erzurumspor FK

PUAN DURUMU