Trendyol 1. Lig’de 24. hafta heyecanı yaşanacak. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ligde 24. hafta maratonu; bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

VANSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz bugün sahasında ligin güçlü ekiplerinden Arca Çorum FK’yi ağırlayacak. Van ekibi, bugün oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

HEDEF TEHLİKE HATTINDAN UZAKLAŞMAK

Temsilcimiz, sahadan 3 puanla ayrılarak hem puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar, alacağı galibiyeti taraftarına armağan etmek istiyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Arca Çorum FK karşılaşması, bugün saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

VANSPOR 11.SIRADA, ÇORUM FK 4. SIRADA

Ligde 23 hafta sonunda İmaj Altyapı Van Spor FK; 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 11. sırada yer alırken, Arca Çorum FK ise 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 41 puanla 4. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde Çorum’da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti.