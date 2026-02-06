Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 24. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü (yarın) taraftarı önünde Çorum temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Tribünlerde yerini alacak taraftarlar maçı stadyumdan takip etmeye hazırlanırken, karşılaşmayı yerinde izleyemeyecek sporseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlı Van ekibinde, Ivan Cedric’in yokluğu düşündürüyor. Bandırma Spor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören golcü futbolcu cezalı duruma düşerken, Van ekibinin Çorum FK karşısında sahaya hangi ilk 11’le çıkacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bandırma Spor’a mağlup olan Van temsilcisi, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Arca Çorum FK mücadelesi, 7 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor ve Tabi kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.