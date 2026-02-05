Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Arca Çorum FK maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 7 Şubat Cumartesi günü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Arca Çorum FK’yı konuk edecek.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı yönetecek hakemler belli oldu. Zorlu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Burak Sami Şad ve Ferhat Çalar’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Emrullah Baydar da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maçın hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Taraftarlarının desteğini arkasına alarak maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlayan temsilcimiz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.