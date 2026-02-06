Van Spor FK, yarın sahasında önemli ve zorlu bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesi yapılan açıklamalarda maçın önemine vurgu yapılırken, taraftar desteğinin takıma güç kattığı ifade edildi. Karşılaşmanın bilet satışları devam ederken, Vanspor cephesinden “tribünleri dolduralım” mesajı verildi.

KORKMAZ: HEPİNİZİ STADYUMA BEKLİYORUZ

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, tüm Vansporluları maça davet ederek şu ifadeleri kullandı; “Sevgili Vansporlular, cumartesi günü evimizde oynayacağımız Çorum FK karşılaşmasına hepinizi davet ediyoruz. Siz tribündeyken biz kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Haftalardır gelişen ve istekli oyunumuzu, sizlerin desteğiyle bir kat daha yukarı taşımak istiyoruz. Hepinizi stadyuma bekliyoruz.”

OĞULCAN: SİZ TRİBÜNDE, BİZ SAHADA BU MAÇI KAZANALIM

Takımın deneyimli isimlerinden Oğulcan Çağlayan ise taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek, “Bu hafta sizlere çok ihtiyacımız var. Bazen sıçrama yapmak için birkaç adım geri gitmek gerekir. Geçen hafta Bandırma’da bunu yaşadık. Ancak kendimize güveniyoruz. Taraftarımızın desteğiyle sahamızda Arca Çorum FK karşısında hedeflediğimiz 3 puanı alacağız. Siz tribünde, biz sahada bu maçı kazanalım.” dedi.

TRAORE: HAFTA SONU STADYUMDA GÖRÜŞELİM

Aliou Badara Traore de taraftarlara seslenerek, “Taraftarımıza selamlar. Haydi bu hafta sonu stadyumda görüşelim. Size her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşmak için haydi Van.” ifadelerini kullandı.

MAMAH: ENERJİNİZE İHTİYACIMIZ VAR VE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Takımın yeni transferi Kenneth Obinna Mamah ise, “Bu fırsatı değerlendirerek sizleri cumartesi günkü maça davet etmek istiyorum. Enerjinize ihtiyacımız var ve birlikte başaracağız” diye kaydetti.

HOSTİKKA: DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Takımın bir diğer ismi Santeri Wainö Emil Hostikka, “Tüm taraftarlarımızı stadyumda görmeyi umuyorum. Desteğinize ihtiyacımız var. Siz bizi desteklediğinizde sahada daha güçlü mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

HASAN BİLAL: SİZ YOKSANIZ BİR EKSİĞİZ

Hasan Bilal de yaptığı açıklamada, “İyi günde de kötü günde de bizi yalnız bırakmayan Vanspor taraftarına bu hafta iç sahada oynayacağımız Çorum FK maçı öncesi destek çağrısında bulunuyoruz. Siz yoksanız bir eksiğiz. Gelin, birlik olalım ve Vanspor’u hak ettiği yere taşıyalım.” dedi.

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA: SAHADA ELİMİZDEN GELEN MÜCADELENİN EN İYİSİNİ VERECEĞİZ

Tecrübeli kaleci Çağlar Şahin Akbaba ise, “Bu önemli maçta siz yanımızda olduğunuz sürece biz de sahada elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz. Tüm taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz.” ifadeleriyle çağrısını yaptı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Vanspor FK – Arca Çorum FK karşılaşması, yarın saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.