Hakkari genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Yüksekova ilçesinde doğayı beyaza bürüdü. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle birlikte oluşan yoğun sis, yerini seyri doyumsuz bir kırağı tabakasına bıraktı.

İlçeye bağlı Köprücük köyünde ağaç dalları ve bitki örtüsü kırağının etkisiyle beyazla kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla sisin arasından beliren beyaz manzaralar, köy sakinlerine görsel bir şölen sundu. Dalları tamamen saran ve "beyaz gelinlik" olarak nitelendirilen kırağı, kış mevsiminin sert yüzünü doğanın zarafetiyle birleştirdi.

Sessizliğin hakim olduğu bölgedeki bu eşsiz manzara, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Bölgedeki doğal güzelliği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan köy sakinlerinden Lokman Cankurtaran, karşılaştıkları manzaranın hayranlık uyandırdığını belirterek, "Ağaçlar o kadar güzel kırağı tutmuş ki, insan bakmaya doyamıyor, adeta hayran kalıyor. Biz de bu eşsiz anları kaçırmamak için yakından izledik ve kayıt altına aldık. Köyümüz kışın zorluklarına rağmen bu görüntülerle bambaşka bir güzelliğe büründü" dedi.

Yüksekova'da kış şartları yaşamı zorlaştırsa da, özellikle dere yatakları ve sisli bölgelerde oluşan bu tür doğa olayları, bölgenin turizm potansiyelini ve doğal estetiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.