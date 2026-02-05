Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Yarın da çok bulutlu bir havanın hakim olması öngörülen Van’da Cumartesi günü ise kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre kar yağışı Pazar günü de etkili olacak ve pazartesi günü ise merkez ilçelerde karla karışık yağmur, diğer ilçelerde ise kar yağışı şeklinde görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çığ tehlikesine dikkat çekti. Yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu:

05 Şubat Perşembe: Az bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Tuşba:

05 Şubat Perşembe: Az bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Edremit:

05 Şubat Perşembe: Az bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Bahçesaray:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Kar yağışlı

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Başkale:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Çaldıran:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Çatak:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Kar yağışlı

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Erciş:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Erciş:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Gevaş:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Gürpınar:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Muradiye:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Özalp:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı

Saray:

05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu

06 Şubat Cuma: Çok bulutlu

07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

08 Şubat Pazar: Kar yağışlı

09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı