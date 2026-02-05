Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Yarın da çok bulutlu bir havanın hakim olması öngörülen Van’da Cumartesi günü ise kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre kar yağışı Pazar günü de etkili olacak ve pazartesi günü ise merkez ilçelerde karla karışık yağmur, diğer ilçelerde ise kar yağışı şeklinde görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çığ tehlikesine dikkat çekti. Yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İÇİN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu:
05 Şubat Perşembe: Az bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Tuşba:
05 Şubat Perşembe: Az bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Edremit:
05 Şubat Perşembe: Az bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Bahçesaray:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Kar yağışlı
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Başkale:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Çaldıran:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Çatak:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Kar yağışlı
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Erciş:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Erciş:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Gevaş:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Gürpınar:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Muradiye:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Özalp:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı
Saray:
05 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu
06 Şubat Cuma: Çok bulutlu
07 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
08 Şubat Pazar: Kar yağışlı
09 Şubat Pazartesi: Kar yağışlı