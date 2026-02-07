Düşme hattından uzaklaşmak isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu anlamda kritik bir galibiyete imza attı. İleri uçta önemli futbolcularının yokluğunda maça çıkan temsilcimiz, Hostikka, Erdem Seçgin ve Jefferson’un attığı gollerle rakibini 3 – 1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçta temsilcimiz; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 46 Sabahattin Destici), Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore (Dk. 63 Jefferson), Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 90 Alper Emre Demirol), Kenneth Obinna Mamah, Hasan Bilal (Dk. 63 Bekir Can Kara) ve Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 79 Erdi Dikmen) 11'i ile mücadele etti.

Konuk ekip ise; İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 83 Efe Sarıkaya), Erkan Kaş, Sinan Osmanoğlu, Joseph Larweh Attamah, Pedro Filipe Barbosa Moreira, Serdar Gürler (Dk. 57 Burak Çoban), Ahmed Ildız (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Thiam Mame Baba, Alfredo Kulembe Ribeiro (Dk. 70 Danijel Aleksic) ve Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Atakan Akkaynak) ile sahaya çıktı.

Maç, Arca Çorum FK’lı futbolcuların vuruşuyla başladı. Her iki takımın da temkinli başladığı maçın ilerleyen dakikalarında tehlikeli ataklar gelişmeye başladı.

Bu atakların birinde konuk ekip golü buldu. 14. Dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topa kafa vuruşu yapan Serdar Gürler ilginç bir gole imza attı. Süzülerek giden ve direğe çarpan top, Kaleci Çağlar ve defans oyuncularının bakışları arasında filelerle buluştu. Bu şansız golle temsilcimiz 1 – 0 yenik duruma düştü.

Bu golden sonra temsilcimiz zaman zaman geliştirdiği etkili ataklarla skora eşitliği getirmeye çalıştı.

Ancak maçın 30. Dakikasında konuk ekip bir kez daha Serdar Gürler’le golü buldu. Fakat gol öncesi faul tespit edildi ve VAR incelemesi sonrası gol geçersiz sayıldı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, maça beraberliği getiren golü 40. dakikada buldu. Gelişen atakta Çorum FK ceza sahası içinde topla buluşan Santeri Hostikka düzgün kontrol ve iyi bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1 – 1’e getiren isim oldu.

Maçın ilk devresi bu skorla bitti ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Maçın ikinci yarısında temsilcimiz daha derli toplu bir görüntü çizdi. Üstünlük golü için fırsat kollayan Van Spor FK, 69. dakikada Hostikka’nın asistinde aradığı golü Erdem Seçgin’in ayağından buldu ve 2 – 1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Jefferson’la perdeyi kapatan golü kaydetti. Çorum FK kalecisi İbrahim Sehic’in kalesini terk ederek kullandığı serbest vuruşta top Jefferson’un önünde kaldı ve onun uzaktan düzgün vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. Van Spor skoru 3 – 1’e getirdi.

Pozisyon sonrası Çorum FK kalecisi İbrahim Sehic üst üste itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekibin oyuncu değiştirme hakkı da tamamlanınca kaleye son dakikalarda Atamah geçti.

Son bölümleri ilginç olaylara sahne olan maçta kazanan ve 3 puanı alan taraf temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Temsilcimiz aldığı önemli galibiyetle puanını 34’e yükseltti.