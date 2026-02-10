Önceki gün bir sokak röportajında dile getirdiği sözlerle Türkiye’nin yüreğine dokunan minik Aras Aslan, Vanspor Futbol Kulübü’nün misafiri oldu. Vanspor FK Başkanı Sayın Erol Temel’in talimatlarıyla harekete geçen kulüp yöneticileri, Aras Aslan’ı ikiz kardeşi Mira Aslan ve ailesiyle birlikte kulüp tesislerinde ağırladı.

Vansporlu futbolcular tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan minik Aras, tesislerde unutamayacağı bir gün yaşadı. Takımın yerli ve yabancı futbolcularıyla sohbet eden Aras, yeşil sahaların atmosferini yakından hissederken, Başkan Erol Temel ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bu anlamlı buluşmada en büyük müjde ise Başkan Erol Temel’den geldi. Minik Aras Aslan’ın, altyapı sürecine kadar ücretsiz olarak Vanspor Futbol Okulu’nda futbol eğitimi alacağı açıklandı. Aras’ın gözlerindeki mutluluk, o anlara tanıklık eden herkese duygusal anlar yaşattı.

Programın sonunda Vansporlu futbolcuların imzaladığı Vanspor forması, minik Aras’a hediye edildi. O forma, yalnızca bir arma değil; umutların, hayallerin ve Vanspor ailesinin kocaman yüreğinin simgesi oldu.

Vanspor Futbol Kulübü, yalnızca sahada değil, hayatın içinde de dokunmayı ve umut olmayı sürdürüyor.