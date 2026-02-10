Saray, Çaldıran ve Muradiye kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, buzlanma, sis ve yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtildi.

SARAY

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede etkisini sürdüren ve devam etmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Karar kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Halk Eğitim Merkezi de tatil edildi.

ÇALDIRAN

Çaldıran Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçedeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

MURADİYE

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede bulunan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 11 Şubat 2026 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Bazı Kamu Personeline İdari İzin

Ayrıca üç ilçede alınan karar kapsamında engelli, kronik hastalığı bulunan, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.