Ramazan ayına sayılı günler kala Van’daki pazar tezgahlarında fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış, hem esnafı hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Akdeniz’den Van’a gelen ürünlerde bu yıl yaşanan don ve dolu yağışlarının üretimi olumsuz etkilemesi, fiyatlara doğrudan yansıdı.

Pazarda en çok fiyat artışı yaşanan ürünlerin başında salatalık geliyor. Geçtiğimiz günlerde 80 liradan 120 liraya kadar çıkan salatalığın fiyatı, kısa süreli bir düşüşle 100 liraya geriledi. Domates, kapya biber ve salçalık biber gibi ürünler ise Antalya, Mersin ve Adana’daki seraların zarar görmesi nedeniyle yüksek fiyatlardan satılıyor.

Patlıcan 120 TL, kabak 110 TL, kapya biber 120 TL, çarliston biber 100 TL, domates 90 TL, brokoli 75 TL, karnabahar 70 TL, pırasa ve ıspanak 45 TL’den tezgahlarda yer alıyor. Patates 23 TL, kuru soğan ise 15 TL ile görece daha uygun fiyatlı ürünler arasında.

KIŞ MEYVELERİNDE DE TABLO FARKLI DEĞİL!

Nar 100 TL, armut 130 TL, elma 110 TL, mandalina 45 TL, portakal 60 TL’den satılırken, dal portakal 40 TL ile en ucuz meyveler arasında yer alıyor. Pazarcılar, fiyatların yüksekliği nedeniyle vatandaşların meyve alımını ciddi şekilde azalttığını belirtti.

Yeşillik grubunda ise fiyatlar sebze ve meyveye kıyasla daha düşük; maydanoz 20 TL, dereotu 25 TL, roka 25 TL, semizotu 25 TL, nane 25 TL, kişniş 25 TL, pazı 35 TL, reyhan 35 TL, tere otu 35 TL’den satılıyor. Marul çeşitlerinde kıvırcık ve atom marul 50 TL, göbek marul ise 60 TL.

Pazarcı esnafı, Ramazan öncesi talebin artmasına rağmen yüksek maliyetler nedeniyle fiyatların düşmesinin zor olduğunu ifade etti. Fiyatlar market, manav ve pazarlarda değişkenlik gösterebiliyor.